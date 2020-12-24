وفاة مفاجئة لمؤثر شاب تصدم متابعيه في قطر والسعودية

2020/12/24 | 16:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعلن مدير قناة الريان القطرية، ناصر بن سالمين، إقامة صلاة الجنازة على جابر، عصر الخميس، في مقبرة "أبو هامور".

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