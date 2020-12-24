ديالى.. القبض على 9 أفراد بتهمتي التزوير والإرهاب

2020/12/24 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر أمني في ديالى ، الخميس 24-12-2020 ، بالقبض على 9 افراد بتهمتي التزوير والإرهاب.

واوضح المصدر إن "مديرية استخبارات ديالى نفذت عملية نوعية بقيادة العميد علي السوداني اسفرت عن القاء القبض على 6 افراد شبكة تزوير المعاملات في دوائر محافظة ديالى و 3 إرهابيين نفذوا عمليات ارهابية وتعرضوا للقطعات الامنية في قضاء خانقين.

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