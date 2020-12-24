2020/12/24 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / دمرت قوات من الحشد الشعبي / 5 / مضافات سرية لداعش بين محافظتي ديالى وصلاح الدين .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مفارز قتالية من الحشد الشعبي نفذت عملية تمشيط استمرت يومين لتأمين المناطق الواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين من جهة حاوي العظيم شمالي ديالى ، اسفرت عن ضبط / 5 / مضافات سرية لتنظيم داعش تم تدميرها موقعيا وتفكيك / 8 / عبوات ناسفة ".واضاف :" ان العملية اسفرت عن تأمين اكثر من / 28 / كم بين ديالى وصلاح الدين ، وبناء معبر الميتة لمرور الارتال العسكرية والدعم اللوجستي للحشد الشعبي "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير / 5 / مضافات سرية لداعش بين ديالى وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير / 5 / مضافات سرية لداعش بين ديالى وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).