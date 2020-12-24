القبض على 13 ارهابيا وضبط صواريخ كانت معدة لاستهداف مبنى محافظة الانبار ودوائر امنية وخدمية / موسع

2020/12/24 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت القوات الامنية القبض على (١٣) ارهابيا وضبطت (٤٦ )صاروخا كانت معدة لاستهداف مبنى محافظة الانبار وبعض الدوائر الامنية والخدمية.وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" بعمليات استباقية، وجهد استخباري عال، وبمراقبة دقيقة لتحركات عصابات داعش الإرهابية ونواياها الإجرامية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في الأنبار من ضبط (٤٦ ) صاروخا معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية، كانت تهدف لإشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين، حيث تم ضبطها بموجب قرارات قضائية، فضلا عن إلقاء القبض على (١٣) مطلوبا وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية بمناطق متفرقة من أقضية القائم، والرمادي، والفلوجة، وعنه".وأوضحت :" ان المتهمين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية التي عملوا فيها بما يسمى ولايات البركة، والفرات، والأنبار، والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب على السلاح والعلوم الشرعية منفذين من خلال ذلك عدة عمليات إرهابية ، منها الهجوم على القطعات الأمنية، وقوات الجيش، وتفجير دور المنتسبين، وخطف وقتل أفراد الشرطة، ونصب السيطرات في تلك المناطق"./انتهى9

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