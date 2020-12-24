الولايات المتحدة تدرس اغلاق سفارتها: موقعان بديلان في العراق

2020/12/24 | 17:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف موقع Axios الأميركي، الخميس، عن قيام الولايات المتحدة الاميركية بدارسة إغلاق سفارتها في بغداد بسرعة بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء في العراق.وذكر الموقع نقلا عن مصدرين، ان”هذه الخطوة ، من بين عدة خيارات قيد الدراسة، مقدمة للانتقام من إيران ، التي سلط الرئيس ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو الضوء عليها كدولة راعية للإرهاب، وكتب الرئيس على تويتر بعد ظهر الأربعاء “بعض النصائح الصحية الودية لإيران: إذا قتل أميركي فسأحمل إيران المسؤولية.فكر في الأمر”.واضافت، انه”يعد إغلاق السفارة قريبًا أحد الخيارات العديدة التي تمت مناقشتها داخل إدارة ترامب في أعقاب الهجوم.واشارت الى، انه”يمكن […]

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