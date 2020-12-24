وزير الصحة: لدينا أفضل الطرق للسيطرة على ’السلالة الثانية’

2020/12/24 | 17:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الخميس، السيطرة على ’السلالة الجديدة’ من فيروس كورونا ومنع انتشارها في العراق، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية العليا في الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الأول 2020)، إن "الوزير، ترأس اجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة وفي ساعات متأخرة من مساء الأربعاء الموافق 23 كانون الاول 2020، ضم اعضاء اللجنة الاستشارية العليا وبمشاركة اساتذة من مختلف الدول ومنها المملكة المتحدة".

واوضح، "ونوقش خلال الاجتماع تطورات السلالة الجديدة لفيروس كورونا والإجراءات العلمية المتخذة".

وأكد الوزير وفقا للبيان، أن "الوزارة اعتمدت افضل الطرق العلمية للسيطرة على انتشار هذه السلالة ومنع انتشارها في العراق".

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