تجربة سلطة الحكم في العراق - فلاح أمين الرهيمي

2020/12/24 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي كيف نستطيع الوصول إلى حقيقة ومصداقية ظاهرة حكم السلطة في العراق في الفترة من عام/ 2003 حتى عام/ 2020 من خلال التجربة والواقع الملموس وعلاقتها بالسبب التي أفرزت ظاهرة الحكم في العراق وفشله من خلال تجربته والواقع الملموس في إفرازات من السلبيات المتراكمة لفترة حكم استمرت 17 عاماً، أفرزت الجوع والفقر والبطالة والانتحار والفساد الإداري والمحاصصة الحزبية والمحسوبية والمنسوبية وعملية الجريمة المعلوماتية ......





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