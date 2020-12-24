ثروة الامم : - مظهر محمد صالح

2020/12/24 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح ثروة الامم : مظهر محمد صالحبين الدولة-الامة التي تمسك بعجلة الانتاج كي تولد ثروة الامم من العمل لاستدامة (المستقبل) وبين الدولة -الامة المنجمية التي تمسك بالثروة القدرية الجاهزة لاستدامة استرخاء (الحاضر )ثمة وادي سحيق ...تبتعد عنه الامم المنتجة باعمال العقل وسواعد الفعل وروافع العمل ...



كي تولد الثروة وتتراكم القوة في ردم الوادي .في حين تتهاوى في ظلماته الامم- المنجمية وهي ماز ......





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