2020/12/24 | 17:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت عمليات غرب نينوى، الخميس، تخصيص قوات خاصة لحماية 15 هدفاً في قضاء سنجار.وقال قائد العمليات اللواء الركن جبار الطائي للوكالة الرسمية، إن “قوات أمنية خاصة توفر الحماية لخمسة عشر هدفاً داخل قضاء سنجار علاوة على المباشرة بفتح مكاتب لمكافحة الإجرام والشرطة المجتمعية في القضاء وتسيير دوريات ومفرزة مرور”.وأضاف، أن “الاتفاقية الأمنية في سنجار دخلت حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري وعملية التطوير في القضاء تسير كما مخطط لها”.وأشار إلى، ان”هناك ترحيبا تاما من قبل المواطنين وارتياحهم من الوضع الحالي في قضاء سنجار وكذلك التعاون الوثيق من قبل القطعات الأمنية”.

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