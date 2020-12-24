تراجع عوائد السندات الأمريكية مع تطورات كورونا وصفقة البريكست

2020/12/24 | 17:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب تطورات صفقة البريكست والسلالة الجديدة لكورونا.

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