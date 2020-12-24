الاستخبارات تعلن إعتقال 13 إرهابي وضبط 46 صاروخ في الأنبار

2020/12/24 | 17:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على 13 ارهابي وضبط 46 صاروخ في محافظة الأنبار.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعمليات استباقية، وجهد استخباري عالي، وبمراقبة دقيقة لتحركات عصابات داعش الإرهابية ونواياها الإجرامية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار من ضبط …

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