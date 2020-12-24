رفع سعر الدولار سيصب في صالح الإنتاج المحلي

2020/12/24 | 17:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار رفع سعر صرف الدولار انعكس على اسواق سوق العملة في مدينة السليمانية، وبين الطلب والعرض تتراوح أسعار الصرف في كل دقيقة وساعة وهو ما يقلق أصحاب البيع وشراء العملة.

وقال بيستون حمه رحيم احد اصحاب محل الحوالات والصيرفة في سوق ملا شوكت للدولار في السليمانية لـ PUKmedia: " اعتقد ان القرار سبب خسائر للمواطنين, والموظفين بصورة خاصة واما التجار لا اعتقد قد تضرروا كثيرا لان الحكومة اعلنت أنها سترفع سعر الدولار مسبقا ,فالبنك المركزي له قراره المستقل فلا تستطيع ان تتدخل الحكومة او البرلمان في القرار, فالقرار صائب لأن رفع سعر الدولار يشجع فتح المعامل والمشاريع المحلية لانها تعتبر دعما لهم حتى تستطيع منافسة الاجنبي ,وحتى لا تخرج عملتنا الصعبة الى الخارج ويكون انتاجنا مدعوما بالدولار ولا تذهب هدرا ." ويضيف رحيم" الأمور سوف نرى نتائجها قريبا وهي في الصالح العام يجب ان نتحمل الاضرار لنجني الاستقرار في السوق ."

ويذهب جبار متحدث سوق العملة في السليمانية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، الى " ان الاوضاع سوف تستقر في أسواق العملة قريبا ,فارتفاع أو انخفاض العملة هي حالة تحصل في بورصات دول العالم ونحن جزء من هذا العالم ويجب ان نتحمل اعبائها من خسائر او ارباح , ما فعلته الحكومة العراقية ومع قرار البنك المركزي برفع سعر الدولار كان لاجل ايجاد حل لازمة الرواتب بتوفير أموال تغطي العجز الحاصل في موازنتها السنوية بمقدار 20% وهي لصالح المواطن اذا فكرنا بنتائجها المستقبلية." ويتابع " صحيح هناك تداعيات بالقرار وهناك خسائر لكن هي فرصة لفتح وإنتاج شركات ومعامل وطنية وأن يكون الإنتاج المحلي منافسة للمنتوج الأجنبي ."

PUKmedia / عدنان الجاف- السليمانية

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