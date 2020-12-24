انطلاق بطولة للقوة البدنية في السليمانية

2020/12/24 | 17:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت بطولة القوة البدنية اليوم الخميس 24/12/2020 في نادي بازيان بمحافظة السليمانية.

وخلال مؤتمر فني للبطولة، تم فرز اللاعبين وتحديد المشاركين للمنافسة على البطولة.

وانطلقت البطولة برعاية رئيس الاتحاد الكوردستاني للقوة البندينة فتحي عباس ونادي بازيان الرياضي .

PUKmedia زيد محمود

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