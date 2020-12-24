امين بغداد يوعز بنصب اشجار الميلاد احتفاءً باعياد الميلاد ‬

2020/12/24 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‫{بغداد:الفرات نيوز} أوعز امني بغداد، علاء معن، الى جميع دوائر الامانة، الخميس، بنصب اشجار الميلاد ونشرات الزينة احتفاءً باعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.‬

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