ضبط 80 حاوية مقاومة طائرات ومضافات لداعش في صحراء نينوى

2020/12/24 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفذت فرقة المشاة العشرون التايعة لوزارة الدفاع، الخميس، عملية بحث وتفتيش في المناطق الصحراوية ضمن قاطع المسؤولية في نينوى.

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