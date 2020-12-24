2020/12/24 | 17:22 - المصدر: عين العراق

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الخميس 24 ديسمبر 2020 | 05:16 مساءً

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مؤشر الشفاءات يفوق الإصابات بنحو الضعف في اقليم كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الخميس، تسجيل 150 إصابة جديدة، و3 وفيات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان إنه "تم إجراء 4714 فحصاً للكشف عن الفيروس ليرتفع إجمالي الفحوصات الكلية في الإقليم إلى 914739".

وأضاف، "وتوزعت الإصابات الـ150 الجديدة في أربيل 29، السليمانية 33، دهوك 83، كرميان 4، رابرين حالة واحدة".

وبين، "كما تماثل 298 مصاباً للشفاء، إلى جانب تسجيل ثلاث وفيات منها حالتان في السليمانية وحالة واحدة في دهوك". وحتى الآن سجل إقليم كردستان 102417 إصابة بفيروس كورونا، بينها 68179 حالة شفاء و3359 حالة وفاة، فيما يرقد 30879 مصاباً تحت العلاج.

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