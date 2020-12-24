الكربولي يتحدث عن تناقض واضح بين موقفين في مجلس الوزراء (وثيقة)

2020/12/24 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتبر النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي، اليوم الخميس، توجيه مدير مكتب رئيس الوزراء كتابا يجمد فيه صلاحيه احد الوزراء وبنفس الوقت يعتبر اتفاق الاوقاف قانونيا هو تناقض واضح

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر، “في تناقض واضح مدير مكتب رئيس الوزراء يوجه كتابا يجمد فيه صلاحيه احد الوزراء ويعتبر قراراته غير قانونية، بينما رئيس الوزراء نفسه يعتبر الاتفاق المشين الذين امضاه رئيس الوقف السني قانونياً ويمتنع عن الغائه على الرغم من كل المخاطر المحتملة المترتبة عليه”.

واختتم الكربولي تغريدته بوسم “مكايلكم_متعددة“.

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