نواب العراق ينتقدون استمرار الوجود الاميركي داخل بلدهم

2020/12/24 | 17:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد نواب عراقيون من مختلف الكتل السياسية استمرار الوجود الاميركي داخل العراق وعدم تطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج تلك القوات...

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