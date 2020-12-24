هل التقى الصدر بمحافظ البنك المركزي عام 2014؟

2020/12/24 | 17:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف اعلام التيار الصدري، الخميس، حقيقة لقاء زعيم التيار مقتدى الصدر بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب عام 2014.وقال اعلام التيار في توضيح تابعه، “عراقي نيوز”، انه ” تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرفقة بالنص الآتي (صورة تجمع محافظ البنك المركزي مع مقتدى الصدر تعود لعام 2014)”.واضاف “حقيقة الصورة تم التلاعب بها حيث ان الصورة الأصلية تعود لمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مع فلاح حسن ثويني في الجامعة المستنصرية”.

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