العراق يغلق منفذا حدوديا مع إيران و

2020/12/24 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت السلطات العراقية، الخميس، منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران أمام حركة المسافرين من الجانبين، وذلك ضمن أجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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