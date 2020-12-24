محافظ ميسان يبحث مع وزير الزراعة النهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة

2020/12/24 | 17:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / بحث محافظ ميسان علي دواي لازم ، مع وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، في مقر الوزارة ببغداد ، المواضيع التي تخص الواقع الزراعي في المحافظة .وقال المحافظ انه :" تم الحصول على الموافقات والدعم والتسهيلات المطلوبة من قبل وزير الزراعة للمقترحات المقدمة من قبلنا من اجل النهوض بواقع الزراعة في المحافظة".من جانبه اعلن الوزير عن الشروع بخطط جديدة للنهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة نظراً للتنوع الكبير الذي تمتاز به محافظة ميسان من حيث تعدد المنتجات الزراعية والمساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية ووفرة المياه".ووعد بمتابعة جميع المطالب والمشاكل التي طرحها المحافظ./ انتهى

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