2020/12/24 | 17:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 5 دقیقة

445 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، بان الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد بسرعة بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء من قبل فصائل تدعمها إيران.

ونقل التقرير عن مصدرين مطلعين على المناقشات قولهما في تصريحات صحفية، امس الأربعاء، 23 كانون الأول 2020، إن "هذه الخطوة يمكن أن تكون من بين عدة خيارات قيد الدراسة، مقدمة للرد على هجمات الميليشيات التي تدعمها طهران."

وأشار التقرير إلى أنه "في حال تم إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، سيتم نقل السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر، إلى مدينة أربيل في إقليم كوردستان أو إلى قاعدة الأسد الجوية في غربي العراق".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد كتب في تغريدة على "تويتر" أمس، انه "سيحمل إيران المسؤولية في حال حدوث هجوم يستهدف أميركيين في العراق"، وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد.

وأرفق ترمب، صورة لصواريخ مع التغريدة، قال فيها إن "السفارة في بغداد تعرضت الأحد الماضي لهجوم بعدة صواريخ".

وتابع "نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أميركيين في العراق"، وحذر ترمب قائلا "نصيحة ودية لإيران: إذا قتل أميركي فسأحمل إيران المسؤولية.



فكروا مليا".

جدير بالذكر ان مسؤول أميركي أكد أمس الأربعاء، أن "كبار مسؤولي الأمن القومي اجتمعوا في البيت الأبيض واتفقوا على مجموعة من الخيارات المقترحة لردع أي هجوم على أفراد عسكريين أو دبلوماسيين أميركيين في العراق".

فيما اشار قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال فرانك ماكنزي، إلى ان "وابل الصواريخ الذي تم إطلاقه على السفارة الأميركية في بغداد يوم الأحد، كان أكبر هجوم على المنطقة الخضراء بالعاصمة منذ 2010 وبلغ عدد الصواريخ 21 صاروخا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حدد موقعين خارج بغداد.. تقرير: واشنطن تفكر بنقل سفارتها من بغداد بعد الهجمات الأخيرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حدد موقعين خارج بغداد.. تقرير: واشنطن تفكر بنقل سفارتها من بغداد بعد الهجمات الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).