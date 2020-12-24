بلاسخارت: انتخابات العراق المقبلة فرصة لإسماع الشعب صوتهم وهم يرسمون مستقبلهم السياسي

2020/12/24 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الممثلة الخاصة للأمين العام

للأمم المتحدة في العراق جينين

هينيس-بلاسخارت، الخميس، ان انتخابات

العراق المقبلة فرصة لإسماع الشعب

صوتهم وهم يرسمون مستقبلهم السياسي،

مبينة ان العراق سيستمر في مواجهة

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