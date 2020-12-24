انخفاض وفيات كورونا في العراق

2020/12/24 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، عن

استمرار تزايد حالات الشفاء من كورونا،

وانخفاض الوفيات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، انه" تم تسجيل 1549

حالة شفاء من كورونا، فضلا عن تس

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