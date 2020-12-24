العراق يحذر: “سلالة كورونا الجديدة” تضاعف إصاباتها وسط الاطفال… سنطبق هذا الاجراء مبكراً !

2020/12/24 | 17:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

علقت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، على ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التقارير اثبتت إصاباتها تزداد بين الأطفال.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير الحلفي في تصريح مصور نشره موقع الوزارة إن “التقارير التي وصلتنا تشير إلى أن سلالة كورونا الجديدة تزداد بين الأعمار الصغيرة”، مشيرا إلى أن “وزارته ستكثف تحرياتها للكشف عن أية إصابة بالفيروس الجديد”.

وتابع أن “الوزارة ستشرع بحملات صحية في المدارس الابتدائية والمتوسطة للكشف المبكر عن الإصابات”.

وحذرت وزارة الصحة العراقية يوم الاثنين (21 من الشهر الجاري) من خطورة تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا في العراق، داعية المواطنين إلى الالتزام التام بإجراء الوقاية من الفيروس.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت أول امس الثلاثاء حظر الرحلات الجوية مع عدد من الدول ظهرت فيها سلالة جديدة من الفيروس المستجد.

وكشف مصدر في وزارة الصحة، امس الأربعاء، عدم وجود إصدار أي قرار بفرض حظر تجوال جزئي في بغداد والمحافظات، بالتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة.

وقال المصدر وفقا لوسائل إعلام محلية، “ما حصل كان مقترحاً من وزارة الصحة بفرض حظر تجوال جزئي من الساعة 8 مساء إلى 7 صباحاً لمدة 14 يوماً فقد تم رفعه إلى اللجنة العليا للسلامة والصحة الوطنية، ولكن اللجنة لم تصدر أي قرار رسمي لغاية الآن بهذا الشأن”.

وأضاف “في حال صدر قرار رسمي من اللجنة العليا سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الحكومة وزارة الصحة والجهات المعينة”.

وكان وزير الصحة حسن التميمي، قد أعلن اول أمس الثلاثاء، عن رفع توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بفرض حظر للتجوال من الساعة الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً اعتباراً من يوم 24 من الشهر الجاري، للوقاية من تفشٍ جديد لوباء كورونا، وأن التوصية تأتي بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة.

إلا أن خلية الأزمة النيابية الخاصة بملف فيروس كورونا، أكد أمس، عدم وجود نية لدى السلطات العراقية لفرض حظر التجوال الشامل.

واول أمس الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء منع السفر من وإلى دول بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدنمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا.

كما قرر المجلس غلق المرافق الاجتماعية (المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة أسبوعين بدءاً من 24/12/2020.

واتخذت هذه الإجراءات الجديدة لمواجهة النمط الجديد من فيروس كورونا وتجنب تفشيه في البلاد.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاء، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة.

وقال هانكوك إن المزيد من المناطق في إنجلترا ستخضع لأعلى مستوى من قيود فيروس كورونا في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور.

وأضاف هانكوك أنه اعتبارا من 26 ديسمبر، ستنضم مناطق كبيرة في جنوب إنجلترا إلى لندن والمناطق المجاورة ضمن المستوى الرابع من الإجراءات مع قيود مماثلة لتلك المفروضة في الإغلاق.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحذر: “سلالة كورونا الجديدة” تضاعف إصاباتها وسط الاطفال… سنطبق هذا الاجراء مبكراً !) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحذر: “سلالة كورونا الجديدة” تضاعف إصاباتها وسط الاطفال… سنطبق هذا الاجراء مبكراً !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).