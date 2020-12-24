وفاة 2900 موظف في الصحة الامريكية بكورونا منذ آذار الماضي وحتى الان

2020/12/24 | 17:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ، الخميس، أن اكثر من 2900 عامل في مجال الرعاية الصحية من الاطباء والمرضين في الولايات المتحدة قد توفوا بفايروس كورونا منذ بدء الجائحة في آذار الماضي وحتى الان وهو رقم اعلى بكثير من الرقم الذي ابلغت عنه الحكومة الامريكية .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ […]

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