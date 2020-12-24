القبض على متهم ينتحل صفة ضابط رفيع في وزارة الداخلية

2020/12/24 | 17:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت مفارز مديرية الشؤون الداخلية في محافظة كركوك، الخميس، من إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية.

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