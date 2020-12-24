القبض على متهم بحوزته كمية من الحبوب المخدرة في المثنى

2020/12/24 | 17:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز } أعلنت شرطة مكافحة المخدرات في المثنى اليوم الخميس من القاء القبض على متهم بحوزته كمية من الحبوب المخدرة

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