2020/12/24 | 17:53 - المصدر: عين العراق

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الخميس 24 ديسمبر 2020 | 05:46 مساءً

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تركيا ..توقيف 33 مشتبها فيما يعرف بـ"مجموعة أمير أوناي"

أوقفت قوات الأمن التركية، الخميس، 33 مشتبها في عمليتين منفصلتين بولايتي وان ( شرق) وأضنة (جنوب)، ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.وأشارت مديرية أمن ولاية وان، في بيان، إلى مواصلتها بذل الجهود الرامية لتحديد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي والمتعاونين معه.وفي هذا الإطار، نفذت فرق مكافحة الإرهاب، فجر الخميس، عملية مداهمة متزامنة للقبض على 34 شخصا من ما يُدعى بـ"مجموعة أمير أوناي"، والتي يُعتقد بأنها على صلة بتنظيم داعش.وتمكنت الفرق من توقيف 31 مشتبها منهم، حيث عثرت خلال البحث في منازلهم وأماكن عملهم على الكثير من المواد الرقمية والكتب والوثائق التي تحتوي على أفكار وإيديولوجيا تنظيم داعش الإرهابي.وفي ولاية أضنة، أوقفت فرق قيادة قوات الدرك، شخصين يشتبه في قيامهما بأنشطة ترويجية لصالح "داعش".وذكرت وسائل اعلام تركية أن الفرق دهمت منزل المشتبهين في قضاء "سيهان" ، وضبطت هاتفين محمولين وحاسوب لوحي ووثائق تعود للتنظيم.

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