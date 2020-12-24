2020/12/24 | 17:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا عضو في برلمان إقليم كردستان، الخميس، إلى التصدي لعمليات تهريب “آلاف” المواشي من سوريا إلى داخل الإقليم “دون فحص”، وفيما حذر من المخاطر الصحية والاقتصادية الناجمة عن ذلك، أشار إلى أن المهربين يجنون “يومياً” نصف مليون دولار من هذا العمل.وقال علي حمه صالح في بيان، تلقته “عراقي نيوز”، إن “أصحاب مشاريع تربية المواشي والقرويين في إقليم كردستان يتعرضون لخسائر مادية كبير بسبب التهریب المستمر للمواشي من سوريا الى الاقليم”، مبيناً أنه “حسب التقديرات، فإن ما بين 10 – 15 ألف رأس ماشية من الأبقار والأغنام تهرب إلى الإقليم يومياً عبر منطقة سحيلا”.وأضاف، أن “حجم عمليات تهريب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصف مليون دولار يوميا..



أرباح تهريب المواشي السورية الى كردستان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصف مليون دولار يوميا.. أرباح تهريب المواشي السورية الى كردستان) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصف مليون دولار يوميا.. أرباح تهريب المواشي السورية الى كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).