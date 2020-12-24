عراقيون لترامب.. عفوك عن مجرمي بلاك ووتر ليس مستغرباً لانهم حراسك!

2020/12/24 | 17:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد العفو الذي اصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب على مرتكبي مجرزة ساحة النسور في بغداد من عناصر شركة بلاك ووتر الاميركيين، الدفع بالقادة العراقيين، ل...

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