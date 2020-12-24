أمين بغداد يوجّه بنصب نشرات الزينة احتفاءً بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة

2020/12/24 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

‫وجه أمين بغداد علاء معن، اليوم الخميس، جميع دوائر الأمانة بنصب أشجار الميلاد ونشرات الزينة احتفاءً بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.‬

‫ وذكر بيان للأمانة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن، "أمين بغداد هنأ أبناء الطائفة المسيحية في العراق والعالم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، وأوعز الى الدوائر البلدية كافة بتهيئة نشرات الزينة ونصب أشجار الميلاد في عدد من الشوارع والتقاطعات لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بهذه المناسبة".



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‫وأضاف أن "الدوائر البلدية باشرت بنصب أشجار الميلاد ونشرات الزينة والحرص على تهيئة جميع الفرص للأسر البغدادية للاحتفال بهذه المناسبة مع الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة بما يتعلق بالجانب الصحي ومنع تجمعات المواطنين".‬

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