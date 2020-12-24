فيديو يطيح بمسؤول إيراني من منصبه ويقوده للاعتقال

2020/12/24 | 17:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح مركز "تفانا" الإيراني لحقوق الإنسان، أن غلام رضا طيبي، قد أدى الرقصة داخل مبنى شركة البريد، وقد انتهى الأمر بفصله عن وظيفته وإلقاء القبض عليه من جانب السلطات.

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