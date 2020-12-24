الحشد الشعبي يواصل توهجه في الدوري السلوي الممتاز

2020/12/24 | 17:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

واصل فريق الحشد الشعبي، سلسلته انتصاراته بالدوري السلوي الممتاز، للموسم 2020/ 2021.

وحقق فريق الحشد الفوز الرابع على التوالي، بتغلبه اليوم على فريق الحلة.

وانتهت المواجهة بفوز الحشد بفارق 19 نقطة بواقع 92-71.

وفي مواجهة اخرى من الدور الرابع، تغلب الكهرباء على زاخو بنتيجة 93-73.



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