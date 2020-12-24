2020/12/24 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا تعلن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم التجارة في مرحلة ما بعد البريكست

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