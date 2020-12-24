الدوائر البلدية في بغداد تباشر بنصب اشجار الميلاد احتفاءً باعياد الميلاد المجيدة‬

2020/12/24 | 17:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اوعز علاء معن امين بغداد الى جميع دوائر الامانة بنصب اشجار الميلاد ونشرات الزينة احتفاءً باعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.‬وذكر بيان للامانة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان الدوائر البلدية باشرت بنصب اشجار الميلاد ونشرات الزينة ".واضاف :" ان الامانة تحرص على تهيئة جميع الفرص للاسر البغدادية للاحتفال بهذه المناسبة ،مع الالتزام بتوجيهات خلية الازمة بما يتعلق بالجانب الصحي ومنع تجمعات المواطنين ".‬/انتهى9

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