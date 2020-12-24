الشفاء من كورونا في الرصافة يقترب من 71 الف حالة خلال ساعات

2020/12/24 | 17:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل43 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 13 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 13حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع البلديات الثاني 7 حالات

قطاع الصدرحالتين

قطاع بغداد جديدة 4 حالات

و30 حالة خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحة وكما يلي :

6 حالات في منطقة الحسينية ومدينة الصدر

4 حالات في منطقة الشعب

3 حالات في منطقة حي اور

وحالتين في كل من الصرافية وسبع قصور والاعظمية و شارع فلسطين و الكريعات

وحالة واحدة في منطقة المنصور

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 72613 توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 70729 ومتبقي قيد العلا ج 569 “.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 61

الوفيات: صفر

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