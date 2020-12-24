رتب ومسدس ووثائق.. الداخلية تنشر صورة منتحل صفة عميد في الشرطة

2020/12/24 | 18:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت مفارز وزارة الداخلية، الخميس، القبض على شخص ينتحل صفة عميد في الوزارة بمحافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الأول 2020)، إن "مفارز مديرية الشؤون الداخلية في محافظة كركوك، تمكنت من إلقاء القبض على متهم ينتحل صفه عميد في وزارة الداخلية، ويقوم بالاحتيال على المواطنين، وضبطت بحوزته أعداد كبيرة من الوثائق، والتسجيلات الصوتية، وأرقام للسيارات، وبدلات عسكرية برتبة عميد شرطة".

وتابع، "تم توقيف المتهم من قبل قاضي تحقيق شؤون وأمن كركوك، والتحقيقات مستمرة لوجود اعترافات موسعة، ومن خلال التحري تبين أنه مطلوب لمحافظات بابل، وبغداد، وديالى".

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