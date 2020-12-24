الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل مع ترقب تطورات حزمة التحفيز

2020/12/24 | 18:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب تطورات البريكست وصفقة التحفيز.ويتفاءل المستثمرون بإمكانية التوصل لصفقة تجارية بين بريطانيا والاتحاد

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