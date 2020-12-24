الموتيفات الشعرية لخوشناو في معرض

2020/12/24 | 18:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض الفنان والكاريكارست والصحفي هندرين خوشناو مجموعة من اعماله الفنية تحت عنوان (الموتيفات الشعرية) بشكل اونلاين في العديد من المواقع خارج وداخل كوردستان.

يقول خوشناو، الموتيف في الاصل كلمة فرنسية وفي الادب معناها الفكرة الرئيسية او الموضوع الذي يتكرر في العمل الادبي وفي الشعر يحمل الدلالة والاشارات الرمزية التي لها علاقة قوية مع الشعور والمكنونات الداخلية ومذكرات الشاعر.

واضاف ان الاعمال المعروضة هي نتاج الـ 15 سنوات الماضية وتم نشرها مع القصائد الشعرية، الا انها تعرض لاول مرة في معرض بتقنية جديدة وفنية وتم ارشفتها وبامكان العديد مشاهدتها في المعرض.

واشار خوشناو الى انه في تلك الحقبة من العمل على تلك الموتيفات حاولت ان اخلق اختلافا في الاعمال.



صحيح ان الموتيف يجب ان يكون بالابيض والاسود، الا انني حاولت ان اضع الالوان في هذا الفن الغرافيكي وامنحه الحياة والحركة.

PUKmedia محمد برزنجي - اربيل

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