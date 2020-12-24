العراق.. احباط استهداف مبان حكومية بـ46 صاروخا (صورة)

2020/12/24 | 18:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت مديرية استخبارات الأنبار، الخميس، اعتقال 13 مطلوبا وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وضبط (46) صاروخا معدة لاستهداف مبنى المحافظة، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (24 كانون الاول 2020)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار، تمكنت من ضبط (46) صاروخا معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية" مشيرة الى أنها " كانت تهدف لإشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين وتم ضبطها بموجب قرارات قضائية".

وأضاف البيان، كما تم "القاء القبض على (13) مطلوبا وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية بمناطق متفرقة من أقضية القائم، والرمادي، والفلوجة".

وأشار إلى ان المتهمين "اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية الذين عملوا فيها بما يسمى ولايات البركة، والفرات، والأنبار، والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب".

وفي وقت سابق أعلنت وكالة الاستخبارات، القبض على "إرهابي" في بغداد، اشترك بتفجير أحد المساجد في قضاء بيجي بصلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان، اليوم الخميس، 24 كانون الأول 2020، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب".

واضاف البيان، أن "الإرهابي متهم بانتمائه لعصابات داعش والذي عمل بما يسمى قاطع بيجي والمكنى (ابو محمد) وهو من ضمن المفرزة الارهابية التي فجرت جامع النورين في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، واشترك بالتعرض على القوات الامنية والمواطنين في المحافظة".

وأشار إلى أنه "تم القاء القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل مختص من شعبة استخبارات اللواء السادس الفوج الثالث بالشرطة الاتحادية في منطقة حي الجهاد ببغداد، ودونت اقواله بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وفي سياق منفصل أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على عصابة تروج للعملة المزيفة في بغداد، حيث جاء في بيان لها ان "مفارزها ألقت القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين رجل وامرأتان يقومون بالترويج للعملة المزيفة في منطقة الغزالية".

وأوضحت المديرية أن "المتهمين كانوا يقومون بتصريف عملة فئة (50 الف دينار، و25 الف دينار) مقابل شراء بضائع من المحلات التجارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق المادة 281 من قانون العقوبات العراقي".

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