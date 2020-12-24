العراق.. احباط استهداف مبان حكومية بـ46 صاروخ

2020/12/24 | 18:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية استخبارات الأنبار،

الخميس، اعتقال 13 مطلوبا وفق أحكام

المادة 4 إرهاب، وضبط (46) صاروخا معدة

لاستهداف مبنى المحافظة، وبعض الدوائر

الأمنية والخدمية.

وقالت المديرية في بيان، أن "مفارز

وكالة

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