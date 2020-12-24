2020/12/24 | 18:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

لمن هذه الأيادي الممتلئة دماً،

المتقمصة لدور الأشباح ؟ المروجة للفكر

الآلي، فتبعد الأنسان عن نفسهِ وعن

إنسانيته.



لا أعرف حقا لماذا يسحبني

عقلي إلى لغة الدم المشاعة ؟.





لم أرَ شخصا

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