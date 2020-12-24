2020/12/24 | 18:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يصادق على قانون تمويل نفقات الانتخابات النيابية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يصادق على قانون تمويل نفقات الانتخابات النيابية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يصادق على قانون تمويل نفقات الانتخابات النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).