2020/12/24 | 18:24 - المصدر: عين العراق

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الخميس 24 ديسمبر 2020 | 06:22 مساءً

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ايران: ترامب سيتحمل هذه المرة المسؤولية كاملة عن اي مغامرة

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن الولايات المتحدة دمرت منطقتنا سابقا بسبب تلفيق كذبة أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا :" ان الرئيس دونالد ترامب سيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مغامرة".

وأضاف ظريف :" ان ترامب يستخدم صورة لا قيمة لها لاتهام إيران"، في إشارة إلى صور لصواريخ نشرها الرئيس الأمريكي على حسابه في "تويتر"، وقال إنها إيرانية تم استخدامها في الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، لكنها لم تنفجر.

وقال وزير الخارجية الإيراني :" ان الولايات المتحدة أهدرت 7 تريليونات دولار وتسببت في سقوط 58976 ضحية"، في إشارة إلى غزو العراق.

وحذر ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "هذه المرة ستكون النتائج أسوأ".

واتهم ترامب ، إيران بالضلوع بالهجمات الصاروخية، التي استهدفت مؤخرا السفارة الأمريكية في بغداد، وحذرها من أنه سيحملها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.

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