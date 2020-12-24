توضيح من وزارة التعليم إلى الطلبة حول قبول الجامعات الأهلية

2020/12/24 | 18:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الوزارة آلية متابعة التبليغات الرسمية

الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، توضيحًا إلى الطلبة حول القبول في الجامعات والمعاهد الأهلية.

ونفت الوزارة في بيان، 24 كانون الأول/ديسمبر، أنّ وجود أية عمليات قبول مبدأي أو حجز مقاعد في الجامعات والكليات الأهلية، مؤكدة أنّ عملية المفاضلة ونتائج القبول تتم من خلال نظام القبول المركزي حصرًا.

ودعت الوزارة، الطلبة إلى "متابعة أهم الأخبار والتبليغات الخاصة بعملية التقديم من خلال الموقع الرسمي وقناة التلغرام الخاصة بالوزارة والدائرة حصرًا "https://t.me/DPHEIQ"، أو رابط بوابة التقديم "www.pe-gate.org".

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