سيناتور جمهوري يصف ترامب: فاسد حتى النخاع

2020/12/24 | 18:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وصف السيناتور الجمهوري بن ساسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلقا على قرارات العفو الأخيرة التي أصدرها “هذا فاسد…”.وطبقا لـ”رويترز” فقد أصدر بن ساسي بيانا مقتضبا تحدث فيه عن قرارات العفو الأخيرة قال فيه: “هذا فاسد حتى النخاع”.وكان ترامب قد أصدر مستغلاً حقًا منحه الدستور للرئيس فقط ، مجموعتين من العفو في […]

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