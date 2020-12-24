لجنة نيابية: البرلمان عازم على اقالة رئيس هيأة الاتصالات ولا مبررات لتمديد عمل شركات الهاتف

2020/12/24 | 18:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، الخميس، ان مجلس النواب عازم على اقالة رئيس هيأة الاعلام والاتصالات.

وقال عضو اللجنة محمد كريم في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “هيأة الاعلام والاتصالات لا تمتلك اي مبررت لتجديد رخصة شركات الهاتف النقال التي لم تسدد الديون المترتبة عليها”، لافتا الى ان “شركات الهاتف النقال اخفقت في عملها ومتورطة بملفات فساد كبيرة”.

واضاف ان “كوادر وزارة الاتصالات قادرة على انشاء شركات وطنية منافسة للشركات الموجودة”، مبينا ان “مجلس النواب عازم ومتوجه نحو استجواب واقالة رئيس هيأة الاعلام والاتصالات خلال الايام المقبلة”.

وبين المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان ملف الاتصالات ودعوى ايقاف تجديد الرخص لشركات الهاتف النقال دخل خانة المزايدات والصفقات السياسية، لافتا الى ان ديون الشركات قد تذهب الى جيوب الفاسدين من اجل تمويل حملاتهم الانتخابية وتحقيق الفائدة ببقاء تلك الشركات تعمل داخل العراق.



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