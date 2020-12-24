الدولار يرتفع مجدداً أمام الدينار.. أسعار البيع والشراء ببغداد وبقية المحافظات

2020/12/24 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

واصل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الدينار العراقي في السوق المحلية لكنه بقي دون سعر الصرف الرسمي والمحدد بـ 1450 دينار مقابل الدولار.وبلغ سعر الصرف في بورصة الكفاح ببغداد 142.700 للبيع ، و 141.500 للشراء ، فيما بلغ ببورصة الحارثية 142.600 للبيع و 141.500 للشراء.وفي ديالى بلغ سعر الشراء 1400 وسعر البيع 1440 دينار مقابل الدولار.وفي محافظات جنوب البلاد ارتفع سعر الشراء إلى 1410 دينار مقابل الدولار وبلغ سعر البيع 1430 فيما اختلف سعر الشراء قليلاً في البصرة وبلغ 141.500 دينار مقابل الدولار.وفي اقليم كردستان بلغ سعر الشراء 141.500 وسعر البيع 143.500 ، فيما سجل سعر بيع يتراوح ما بين 1410-1430 في محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار.وأبلغ مواطنون (بغداد اليوم) إن الغالبية العظمى من مكاتب الصيرفة تحجم عن بيع الدولار وتحدد سعر الشراء وفق قاعدتي العرض والطلب.

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