أيام سيئة في البصرة: كتاب يبرر فشل مهمة سلطة الإئتلاف في جنوب العراق - كلكامش نبيل

2020/12/24 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كلكامش_نبيل أتممتُ اليوم قراءة كتاب "أيام سيئة في البصرة" أو Bad Days in Basra بقلم السير هيلاري سينوت، الحاكم البريطاني للبصرة بعد عام 2003، وقد كان الكتاب مملاً في كثير من أجزائه وهو يتحدث عن سوء التخطيط والإدارة والقرارات السيئة التي أتخذت في أعقاب غزو العراق عام 2003 ولاسيما قراري حل الجيش واجتثاث كل المسؤولين البعثيين دفعة واحدة بشكل ساهم في ترك المؤسسات العراقية شبه مشلولة، فضلاً عن حالات السرقات والنهب ......





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